Futsal. Portugal chega à final do Euro com reviravolta frente à Espanha

A seleção portuguesa está na final do Europeu de futsal, ao vencer a Espanha, por 3-2, na meia-final.

A equipa de Jorge Braz entrou muito mal no jogo e já perdia aos 15 segundos de jogo, em Amesterdão, com golo de Raúl Gómez. A Espanha viria a marcar o segundo ainda na primeira parte, aos 13 minutos, por Chino.

Portugal conseguiu uma grande reviravolta no segundo tempo. Bruno Coelho, de grande penalidade, aos 29 minutos, deu o mote, e Zicky Té foi o herói do jogo, com golos aos 32 e 39 minutos. No último lance do jogo, a Espanha esteve muito perto do golo, mas atirou ao lado.

A seleção nacional vai discutir o título no domingo frente à Rússia, que hoje eliminou a Ucrânia, que esteve no grupo da seleção nacional. Nas rondas a eliminar, Portugal bateu a Finlândia e a Espanha.

De recordar que Portugal é o atual campeão mundial e europeu, títulos conquistados em 2021 e 2018, respetivamente.

[Atualizado às 20h57]