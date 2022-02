EUA sancionam cidadãos bielorrussos envolvidos na repressão a dissidentes

“Somos solidários com a Sra. Tsimanouskaya e com todos aqueles que viveram as tentativas do regime para silenciar as críticas”, lê-se no comunicado emitido pelo Departamento de Estado, que não especifica as identidades dos visados pelas sanções.



A reeleição de Alexander Lukashenko para a presidência da Bielorrússia em agosto de 2020 desencadeou um movimento histórico de protesto nesta antiga república soviética, que foi violentamente reprimido pelas autoridades, que efetuaram detenções em massa e liquidaram os meios de comunicação e as ONG.