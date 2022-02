Seleção de futsal em escalada até ao título europeu

"Não é vantagem nenhuma sermos campeões da Europa ou do Mundo. O jogo começa 0-0, vamos focar-nos nesses 40 minutos e viver muito este presente, para no domingo estarmos onde queremos e continuarmos a dar alegrias aos portugueses", expressou.

A Espanha lidera largamente o confronto direto, com 24 vitórias em 32 jogos, contra três de Portugal, que, contudo, saiu triunfante dos dois últimos jogos oficiais: final do Europeu 2018 (3-2, no tempo extra) e "quartos" do Mundial 2021 (4-2, no tempo extra).

"É sempre um jogo extremamente competitivo. Acho que é aliciante para toda a gente que gosta de desporto. A Espanha é uma seleção fortíssima e nós temos equilibrado e conseguido superar, em momentos importantes, a Espanha. Será sem dúvida um jogo excelente do futsal mundial, onde teremos de estar muito focados em nós", sublinhou.

É com ambição e sentimento de "orgulho, prazer e confiança do que é ser português e jogar futsal em Portugal" que a equipa das quinas está a encarar o encontro, no qual Jorge Braz considerou que o respeito que existe do outro lado é diferente do que era.