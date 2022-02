Rui Costa sobe ao pódio da Volta à Arábia Saudita

Rui Costa subiu à terceira posição da Volta à Arábia Saudita, após a concretização da 3.ª etapa da prova, em que cortou a meta com o mesmo tempo do vencedor, o neerlandês Dylan Groenwegen.

A ação do vento levou à divisão do pelotão em dois grandes grupos e os dois portugueses da Emirates-UAE - Rui Costa e Rui Oliveira - ficaram no da frente.

Rui Costa aproveitou para bonificar um segundo numa meta volante e assim ascender ao terceiro posto, ultrapassando o dinamarquês Anthon Charmig.

Groenewegen venceu ao sprint, naquela que foi a primeira vitória pela sua nova equipa, a BikeExchange Jayco. Em segundo, no dia, ficou o britânico Daniel McLay (Arkea Samsic) e em terceiro ficou o australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) mantém a camisola verde, símbolo de líder da Volta à Arábia Saudita, agora com três segundos de vantagem sobre Ewan. Rui Costa é terceiro, a 13 segundos de Buitrago.

Rui Oliveira também subiu na classificação geral. É agora 12.º classificado, a 21 segundos do primeiro.

Na sexta-feira corre-se a penúltima etapa, entre o Parque de Inverno de Al Ula e Harrat Uwayrid, na distância de 149,3 km. É a etapa rainha da prova, com subidas que farão a diferença.