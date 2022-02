Medvedev renuncia ao ATP 500 de Roterdão

O número do ténis mundial, Daniil Medvedev, anunciou que não vai participar no Open de Roterdão, da categoria ATP 500. O torneio realiza-se na próxima semana e o tenista russo sente que depois do esforço despendido no Open da Austrália, em que perdeu a final para Rafa Nadal, ainda não está em condições de voltar a competir.

"Não vou jogar em Roterdão. Acabo de regressar da Austrália e não me sinto preparado para jogar", declarou Medvedev, que seria o cabeça-de-série número um no torneio neerlandês.

Além do tenista russo, o Open de Roterdão também perdeu Jannik Sinner. O italiano, número 10 do mundo, testou positivo à Covid-19.

A organização decidiu convidar dois antigos vencedores do torneio para os lugares dos dois "top-10" no quadro principal. Os veteranos Andy Murray e Jo-Wifried Tsonga ocuparão os lugares de Medevedev e Sinner.