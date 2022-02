Rui Costa mantém quarto lugar na Volta à Arábia Saudita

Rui Costa continua no quarto lugar da Volta a Arábia Saudita, depois de concluída a segunda etapa, em que o português foi quinto classificado. O ciclista da UAE-Emirates mantém-se, assim, na luta pela vitória final.

O dia foi de Santiago Buitrago. O colombiano da Bahrain Victorious venceu a tirada e assumiu a liderança da prova, que era de Caleb Ewan (Lotto Soudal). Buitrago cortou a meta um segundo antes do italiano Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vynil) e com sete de distância para o dinarmarquês Atnhon Charmig (Uno-X).

Rui Costa chegou no quinto lugar, integrado no grupo de Charmig e que também incluía Caleb Ewan. Na geral, contabilizadas as bonificações da etapa, Buitrago tem sete segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o australiano da Lotto Soudal. Em terceiro está Charmig, a 13 segundos do líder; Rui Costa está a 14 segundo, no quarto posto.

Houve outro português em destaque na segunda etapa. Rui Oliveira, companheiro de equipa de Rui Costa, foi oitavo na meta final em Abu Rakah.

Na quinta-feira corre-se a terceira das cinco etapas da prova, entre Tayma e antiga cidade de Al Ula. São 181,2 km de terreno plano.