Pany Varela. Histórico frente à Espanha não pesa antes da meia-final do Euro

Ciente da “qualidade coletiva e individual” e dos atletas “taticamente e tecnicamente muito evoluídos” da Espanha, Pany Varela vincou que a abordagem ao jogo tem de ser feita para dentro, com maior preocupação no trabalho de Portugal e no que controla.

“A este nível, já há pouca coisa que não conhecemos do outro lado. Já jogámos muitas vezes uns contra os outros e os jogadores conhecem-se. Com o nível de ‘scouting’ que temos, dificilmente vamos ser surpreendidos. Podemos é, de vez em quando, cometer um erro ou outro, que vai ser sempre aproveitado pelo adversário”, referiu o jogador.

“Temos clara noção de que cada jogo tem a sua história e de que o passado pouco ou nada importa. Se entrarmos no jogo a achar que vai ser mais fácil ou mais difícil devido ao passado, vamos ter surpresas. Vamos entrar com mentalidade vencedora e cumprir, e bem, o plano de jogo”, afirmou à imprensa, numa unidade hoteleira de Amesterdão.

As palavras do selecionador Jorge Braz na última partida oficial entre as duas seleções, nos quartos de final do Mundial2021, com vitória dos lusos (4-2, após prolongamento) – “Ando há 20 anos a dizer que somos melhores do que eles” -, ainda estão presentes na memória, mas o jogador do Sporting realçou que essas palavras ficaram “lá atrás”.

“Essas palavras marcaram-nos a todos, mas ficou lá atrás. O jogo começa 0-0. Vamos entrar em campo focados no que queremos fazer e no grande objetivo que temos, que é ser Portugal. Nesta fase da competição, o objetivo é só um e é claro: vencer”, frisou.

Segundo melhor jogador de futsal do mundo em 2021, onde conquistou, além do Mundial pela seleção, a Liga dos Campeões e o campeonato nacional pelo clube, Pany Varela garantiu aos portugueses de que tudo farão para alcançar mais uma conquista.

“Os portugueses têm todos os motivos para estarem satisfeitos connosco. A este nível e nesta altura da competição, pouco mais de motivação nos podem dar. Podem dar o apoio deles e a garantia que posso deixar é que tudo vamos fazer para que, no final da partida, consigamos dar mais um passo rumo ao objetivo que nós temos”, sentenciou.

A equipa das ‘quinas’ treina hoje na Ziggo Dome, em Amesterdão, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e na quinta-feira às 19:30 (18:30), com vista ao duelo ibérico das meias-finais com a Espanha, que se disputa na sexta-feira, às 20:00 (19:00), depois da outra meia-final, entre a Ucrânia e a Rússia, às 17:00 (16:00), no mesmo pavilhão.