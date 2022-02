Derrotas recentes com a Espanha não pesam na seleção de futsal

André Coelho garante que as duas derrotas sofridas com a Espanha, no estágio de preparação para o Europeu de futsal, que se realiza nos Países Baixos, não vão pesar no desafio das meias-finais, entre as duas seleções, agendado para sexta-feira.

“Acho que, psicologicamente, nenhum jogo vai pesar. Cada jogo é único. Cada jogo tem uma história. A nossa competitividade vai ter de estar no auge. Se calhar, nos jogos de preparação não estivemos no nosso auge – psicologicamente e competitivamente. Agora vamos ter de estar num patamar superior ao que estivemos nos jogos de preparação se queremos levar este jogo para o nosso lado", diz o pivô da seleção nacional, em declarações publicadas no site da Federação Portuguesa de Futebol.

Os campeões em títulos e campeões do mundo perderam com os espanhóis, 4-3 e 6-0, nas duas partidas realizadas antes da viagem para os Países Baixos.

André Coelho espera um jogo de "máxima exigência" e prevê uma tarefa "dificílima", diante do adversário que mais título europeus conquistou (sete), mas manifesta confiança numa boa prestação. Sustenta a sua opinião no caminho que a equipa tem vindo a traçar no torneio.



“Temos vindo a crescer neste Europeu. Acho que temos uma equipa muito sólida, muito madura. Já sabemos lidar muito bem com este tipo de jogos e o tipo de adversidades que estes jogos nos colocam. Estou muito confiante e a sentir a equipa muito bem. Estamos muito unidos e vamos em busca do nosso grande objetivo", que passa por revalidar o título de campeões da Europa.



O jogo entre Portugal e Espanha, em Amesterdão, está marcado para sexta-feira, às 19h00. Na outra meia-final há confronto entre Ucrânia e Rússia, às 16h00. A final realiza-se no domingo, às 16h30.