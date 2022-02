Tom Brady, o melhor de sempre do futebol americano, anuncia fim da carreira

O "quarterback" Tom Brady anunciou, em comunicado, o fim da carreira como jogador de futebol americano, aos 44 anos de idade.

“É algo difícil de escrever, mas vamos lá: não vou voltar a competir. Amei minha carreira na NFL e agora é o momento de focar meu tempo e energia em outras coisas que requerem minha atenção", disse, numa publicação nas redes sociais.

Tom Brady foi a escolha 199 do "draft" de 2000 da NFL, escolhido pelos New England Patriots, onde jogou durante 19 anos. É considerado o melhor jogador de sempre, tendo vencido sete vezes o Super Bowl, seis deles com os Patriots e o último ao serviço dos Tampa Bay Buccaneers, em 2020.