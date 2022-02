Neemias Queta marca dois pontos em Madison Square Garden

Neemias Queta estreou-se no Madison Square Garden, icónica arena do desporto americano, na derrota dos Sacramento Kings em casa dos New York Knicks, por 116-96.

O português de 22 anos fez o seu décimo jogo na NBA e foi utilizado e 3m39s, marcando dois pontos e conseguindo quatro ressaltos e uma assistência.

Haliburton foi quem remou mais contra a maré, com 21 pontos e oito assistências, mas não evitou a derrota dos Kings.

Os Kings seguem num mau momento de forma, com sete derrotas consecutivas que colocam a equipa no 13º lugar da conferência oeste, longe de um lugar de "play-off", com um registo de 18-34.