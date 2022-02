Futsal. Espanha é adversária de Portugal nas meias-finais

A Espanha venceu a Eslováquia, por 5-1, e vai ser a adversária de Portugal nas meias-finais do Europeu de futsal, que decorre nos Países Baixos.

Na partida disputada em Amesterdão, os espanhóis confirmaram o favoritismo e marcaram por Miguel Mellado (2), Sergio Lozano e o ex-Benfica Raúl Campos, que também bisou.

Já o único golo da Eslováquia foi apontado por Marián Berky.

O encontro com Portugal, uma espécie de final antecipada e que reedita a final do último Europeu conquistado pela equipa das quinas, está marcado para as 19h00 da próxima sexta-feira.

Na outra meia-final vão estar frente a frente Rússia e Ucrânia, num escaldante encontro que pode até ultrapassar o que é o desporto. Esta terça-feira, os russos derrotaram a Geórgia, por 3-1, com destaque para o benfiquista Ivan Chishkala, que marcou dois golos.