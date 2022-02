Caleb Ewan ganhou primeira etapa da Volta à Arábia Saudita

O australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu, esta terça-feira, ao sprint, a primeira etapa da Volta à Arábia Saudita em Bicicleta.

Ewan cumpriu a etapa de 198 quilómetros em 4:41.52 horas e bateu o estónio Martin Laas (BORA-hansgrohe), segundo, e o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), terceiro.



Na primeira prova por etapas da temporada, o português Rui Costa, da UAE-Emirates, terminou em 33.º lugar, mas ficou no quarto da geral, após beneficiar de uma bonificação de três segundos, ao pontuar para a classificação de "ciclista mais ativo".

O dia incluiu uma secção em gravilha e acabou por deixar algumas mazelas em candidatos à geral final, como o italiano Andrea Bagioli (QuickStep-Alpha Vinyl), que perdeu já mais de 19 minutos.

Rui Oliveira (UAE Emirates) também cortou a meta integrado no pelotão principal, no 39.º posto, e é 41.º à geral, a 10 segundos do primeiro.

Na quarta-feira, a segunda de cinco etapas termina com uma rampa de subida até Abu Rakah, onde a meta estará instalada ao cabo de 163,9 quilómetros iniciados na Universidade Taibah.