Portugal procura meias-finais frente à estreante Finlândia

O duelo entre a experiente equipa das quinas, campeã europeia e mundial em título, e a novata Finlândia está agendado para as 16h00, sendo a partida que abre os "quartos" do torneio continental, na Ziggo Dome, em Amesterdão.

A seleção portuguesa de futsal procura alcançar as meias-finais do Europeu 2022, nos Países Baixos, esta segunda-feira, perante a surpreendente Finlândia, que ultrapassou a fase de grupos com distinção na sua estreia em fases finais da modalidade.

Na fase de grupos, os comandados de Jorge Braz almejaram o pleno, com nove pontos, resultantes das vitórias à Sérvia (4-2), Países Baixos (4-1) e Ucrânia (1-0), ao passo que a Finlândia terminou no segundo posto do grupo B, com quatro, somados na vitória à Eslovénia (2-1) e no empate com a Itália (3-3), tendo perdido com o Cazaquistão (6-2).