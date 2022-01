Rafael Nadal avança para a final do Open da Austrália

Um jogo - uma final contra um dos melhores do mundo, mais especificamente - separa Rafael Nadal do título de tenista masculino com mais títulos do Grand Slam da história.

O espanhol, empatado com o suíço Roger Federer (lesionado) e o sérvio Novak Djokovic (deportado) no topo da lista, com 21 Majors, garantiu, esta sexta-feira, presença na final do Open da Austrália, ao derrotar o italiano Matteo Berrettini nas meias-finais.

Num duelo entre os números cinco e sete do ténis mundial, foi o mais bem classificado (e antigo número um) que levou a melhor. Nadal entrou a vencer com relativa tranquilidade, com um 6-3 e um 6-2.

No entanto, quando Berrettini arrecadou o terceiro "set", ficou no ar a possibilidade de o encontro equilibrar. Nada disso: Nadal deu o assunto por encerrado no quarto parcial e fechou o encontro em 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 55 minutos.

Na final, Nadal, que ainda só deixou cair dois "sets" em Melbourne, terá pela frente, vença quem vencer, um adversário mais cotado do que qualquer outro que defrontou até agora. A decisão está entre o russo Daniil Medvedev, número dois mundial, e o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro.

Será mais um confronto entre a nova geração do ténis e um dos reis dos últimos 20 anos. Rafa Nadal tentará triunfar na Rod Laver Arena 13 anos depois e conquistar o 21.º Major da carreira, contra um de dois dos jovens mais dominadores da nova era, mas com apenas um título do Grand Slam entre eles (Medvedev, US Open 2021).

A final do Open da Austrália está marcada para a manhã de domingo.