​Portugal vence Ucrânia e vence o grupo do Euro 2022

Um golo de Zicky permitiu esta noite à seleção portuguesa o pleno de triunfos no grupo A do Europeu de futsal, que decorre nos Países Baixos, ao vencer a Ucrânia 1-0, na terceira e última jornada da primeira fase.

O golo do jogador do Sporting surgiu já na reta final da partida, aos 37 minutos, permitindo à equipa lusa assegurar o primeiro lugar do grupo, enquanto a Ucrânia, apesar de derrotada, também segue paraos quartos de final, no segundo lugar.

Nos quartos de final, que vão decorrer em Amesterdão, Portugal vai defrontar, na próxima segunda-feira, a Finlândia, que hoje conquistou o segundo posto no grupo B, enquanto a Ucrânia vai medir forças com o Cazaquistão, vencedor da "poule" B.