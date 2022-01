Medvedev bate Tsitsipas e está na final do Open da Austrália

O tenista russo Daniil Medvedev apurou-se para a final do Open da Austrália, esta sexta-feira, ao derrotar o grego Stefanos Tsiptsipas.

No duelo entre os números dois e quatro do ténis mundial, saiu por cima o mais cotado. Ao fim de duas horas e meia, Medvedev derrotou Tsitsipas em quatro "sets", pelos parciais de 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 e 6-1.

Medvedev tentará, agora, encadear dois títulos do Grand Slam de seguida, os primeiros da carreira - no final de 2021, conquistou o US Open.

Na luta pelo seu segundo Major, Medvedev terá pela frente o espanhol Rafael Nadal, atual quinto do "ranking" ATP (antigo número um), que tenta descolar do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic e tornar-se o tenista masculino com mais Majors de sempre: 21.

Se Nadal, Federer e Djokovic são o passado do ténis e Medvedev e companhia o futuro, falta apurar, novamente, quem é o presente. Em mais um confronto de gerações, o espanhol e o russo defrontam-se no domingo para decidir o primeiro título do Grand Slam da época.