Neemias Queta joga quatro minutos em nova derrota dos Kings

Neemias Queta jogou três minutos e 48 segundos e não marcou qualquer ponto em nova derrota dos Sacramento Kings, na madrugada desta quinta-feira, desta feita diante dos Atlanta Hakws, por 121-104.

O poste português, de 22 anos, entrou com o jogo praticamente perdido e não conseguiu contribuir com pontos, ressaltos ou assistências. Na verdade, só dois jogadores dos Kings tiveram um dia minimamente positivo: Harrison Barnes, com 28 pontos, e Davion Mitchell, com 20.

Do lado dos Hawks, brilharam Trae Young, com um duplo-duplo de 17 pontos e 10 assistências, e o banco. Foram 70 os pontos amealhados pelos suplentes, distribuídos entre Onyeka Okongwu (18 pontos), Bogdan Bogdanovic (18), Lou Williams (15), Danilo Gallinari (7) e outros.

Com a quinta vitória consecutiva, Atlanta aproximou-se do apuramento indireto para os "play-offs" da Conferência Este. Está em 12.º, com menos uma vitória do que os Washington Wizards, logo acima da linha.

Sacramento ocupa a 13.ª posição da Conferência Oeste, a duas vitórias dos Portland Trail Blazers, primeira equipa em zona de "play-in".