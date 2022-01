Missão para Pequim 2022 é melhorar o resultado dos anos anteriores

Portugal participa nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, que se realizam entre 4 e 20 de fevereiro, na China, com Ricardo Brancal e Vanina de Oliveira, no esqui alpino, e José Cabeça no esqui de fundo.

Pedro Farromba chamou a atenção para o aumento do número de atletas da equipa lusa e afirmou ser um grupo com uma boa preparação.

“Temos atletas muito bem preparados. Aliás, os últimos resultados mostram isso mesmo. Temos uma equipa forte, motivada, com muita vontade”, vincou o chefe da missão olímpica.

O dirigente manifesta-se “quase satisfeito” com o número de participantes portugueses em Pequim 2022, depois do “quase, quase, quase apuramento do Christian Oliveira”, no snowboard paralelo.

"Está dentro dos critérios de qualificação e não pode ir só por causa das quotas”, explicou. Oliveira ficou a três lugares dos 32 melhores do mundo que carimbaram o passaporte para Pequim.