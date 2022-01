Egan Bernal com "evolução favorável" após operação

O estado de saúde do ciclista colombiano Egan Bernal, internado nos cuidados intensivos após ter colidido com um autocarro quando treinava, tem evoluído favoravelmente, segundo o hospital que o tem tratado.

Bernal, de 25 anos, foi operado com "sucesso", na terça-feira, a uma longa lista de lesões. No dia seguinte, o vencedor da Volta a França 2019 estava "consciente e com mobilidade nas quatro extremidades" (mãos e pés).



Na madrugada desta quinta-feira, de acordo com um comunicado, no Twitter, do Hospital Universitário de La Sabana, nos arredores de Bogotá, o desportista colombiano "continuou com uma evolução favorável".

O hospital dá conta do "excelente resultado" da cirurgia à espinha dorsal e que os pulmões de Egan Bernal "re-expandiram adequadamente".

"Iniciámos suporte nutritivo, juntamente com a intervenção do nosso serviço de reabilitação. Continuaremos a providenciar a Egan os nossos melhores especialistas e esperamos uma recuperação rápida. Continuaremos a acompanhar o paciente e a família", pode ler-se.