Swiatek e Collins marcam duelo nas meias-finais do Open da Austrália

A polaca Iga Swiatek e a norte-americana Danielle Collins marcaram, esta quarta-feira, encontro nas meias-finais do Open da Austrália.

Iga Swiatek, número nove mundial, teve de operar a reviravolta perante a estónia Kaia Kanepi, número 115 do "ranking" WTA e que já eliminara tenistas como a alemã Angelique Kerber, 20.ª da hierarquia, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do mundo.

A tenista polaca precisou de três "sets" e três horas e um minuto para vencer, pelos parciais de 4-6, 7-6 (7-2) e 6-3.

Danielle Collins, número 30 do "ranking", deixou pelo caminho a francesa Alizé Cornet, 61.ª WTA, em dois "sets", por 7-5 e 6-1.

Swiatek e Collins vão, agora, defrontar-se nas meias-finais do primeiro torneio do Grand Slam da época. No outro jogo de acesso à final, medirão forças a australiana Ashleigh Barty, número um do mundo, e a norte-americana Madison Keys, número 51 da hierarquia mundial.