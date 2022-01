Neemias responde com seis pontos a nova oportunidade na NBA

Foram mais oito minutos e 15 segundos para Neemias Queta provar valor. O basquetebolista português, o primeiro de sempre a jogar na NBA, foi utilizado no último período do jogo dos Sacramento Kings em Boston, com os Celtics.

Foi uma noite para esquecer da sua equipa, derrotada por 128-75, mas mais um momento para Neemias recordar. Marcou seis pontos, conquistou dois ressaltos e fez dois desarmes de lançamento.