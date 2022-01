Egan Bernal está "consciente e com mobilidade" nos quatro membros após operação

O ciclista colombiano Egan Bernal, internado nos cuidados intensivos depois de ter colidido com um autocarro enquanto treinava, encontra-se consciente e tem mobilidade nas quatro extremidades (mãos e pés).

Bernal, de 25 anos, foi operado com "sucesso", na terça-feira, a uma longa lista de lesões. Um dia depois, o vencedor da Volta a França 2019 está a dar "excelente resposta" ao tratamento, de acordo com um comunicado do Hospital Universitário de La Sabana, nos arredores de Bogotá.

"Com o passar das horas, o paciente teve uma excelente reposta ao tratamento e as doses de inotropia foram reduzidas. O paciente tolerou adequadamente o protocolo de desentubação sem quaisquer complicações. Nesta altura, está consciente e com mobilidade nas quatro extremidades. Continuaremos a reportar qualquer progresso ou alteração substancial que justifique nova atualização", pode ler-se.