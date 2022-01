Edu. "Vai ser um jogo muito difícil" contra a Ucrânia

O guarda-redes Eduardo Sousa, conhecido por Edu no mundo do futsal, aponta ao objetivo de vencer e seguir para os quartos de final do Europeu só com triunfos na competição, depois das duas vitórias com Sérvia e Países Baixos.

Edu, de 25 anos, está confiante, mas espera dificuldades frente à Ucrânia, terceira partida da fase de grupos da equipa das quinas.

“A Ucrânia tem uma equipa muito bem organizada. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Temos de estar muito atentos, porque se trata de uma Seleção que pode complicar muito a nossa tarefa. A chave do jogo vai estar nos pequenos detalhes. É aí que se vai decidir – nas estratégias. Temos de sair no jogo a 100% e focados no nosso objetivo que é vencer o jogo e a fase de grupos. Daí para a frente é encarar jogo a jogo”, disse.

Edu chegou á seleção após uma segunda chamada. O guarda-redes, que atua nos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, testou positivo à Covid-19 na véspera da viagem para os Países Baixos e foi rendido na convocatória por Bebé. Entretanto Bebé lesionou-se e Edu voltou após cumprir isolamento.

“Em primeiro lugar quero desejar uma rápida recuperação ao Bebé. Sei que é difícil, pois já vivi essa situação que ele está a viver. A primeira coisa que fiz foi ligar logo ao Bebé para ver o que é que se passava, pois tenho uma boa relação com ele. Fiquei muito feliz quando voltei a receber a chamada, foi uma emoção incrível. Essa semana foi cheia de emoções – más e boas. Voltei com muita vontade, muito focado no que é o nosso trabalho e com a responsabilidade de representar Portugal”, referiu.

André Sousa foi o guarda-redes da Seleção campeã da Europa e do Mundo nos dois primeiros jogos do Euro 2022. Edu está preparado para assumir, mas a decisão irá pertencer ao selecionador Jorge Braz.

“Eu digo sempre o mesmo: quem decide é o mister Braz. Acho que nós temos de fazer o nosso trabalho no treino e trabalhar para agarrar um lugar na equipa. Quem estiver na baliza vai representar bem Portugal. Se estiver eu, vou dar tudo, se estiver o André [Sousa] vou apoiá-lo de fora e vou estar com ele em tudo – vou apoiá-lo desde o banco e vai ser sempre poder contar com o meu apoio”, acrescentou.

A Seleção Nacional de futsal está em Groningen, no MartiniPlaza, onde na sexta-feira, às 19h30, vai jogar a terceira jornada do Grupo A do Campeonato da Europa contra a Ucrânia.

A equipa das quinas vem de dois triunfos, em Amesterdão, contra a Sérvia (4-2) e os Países Baixos (4-1).