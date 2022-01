Caminho para as meias-finais é um passeio para Barty

A número um do mundo, que procura a primeira vitória no "seu" Grand Slam, eliminou Jessica Pegula (21), em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-0.

Ashleigh Barty passou pelos quartos de final do Open da Austrália num ápice. Aparição, esta terça-feira, de pouco mais de uma hora para garantir presença nas meias-finais.

Pegula foi a segunda norte-americana que Barty eliminou, depois de ter batido Amanda Anisimova nos oitavos de final. Agora tem nova tenista oriunda dos Estados Unidos pela frente. Nas meias-finais, a número um do mundo vai jogar com Madison Keys, atualmente na posição 51 do "ranking".

Keys chega, pela segunda vez na carreira, a uma meia-final em Melbourne, depois de ter batido, nos "quartos", a checa, número quatro do mundo, Barbora Krejcikova.

Será o quarto encontro entre Barty e Keys. O saldo é positivo para a australiana, com duas vitórias e uma derrota. A outra meia-final está por definir. Os jogos entre Danielle Collins-Alizé Cornet e Iga Swiatek-Kaia Kanepi estão agendados para quarta-feira.