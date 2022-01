Berrettini bate Monfils e estreia-se nas meias-finais do Open da Austrália

O tenista italiano Matteo Berrettini qualificou-se pela primeira vez para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer o francês Gael Monfils.

Berrettini, sétimo do "ranking" mundial, venceu Monfils, 20.º, por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2, em três horas e 49 minutos, chegando pela terceira vez às meias-finais de um "major", depois de ter estado nessa fase no Open dos Estados Unidos em 2019 e ter sido finalista em Wimbledon em 2021.

Nas meias-finais, o italiano vai defrontar o espanholRafael Nadal, quinto da hierarquia, que hoje venceu o canadiano Denis Shapovalov, 14.º, por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3.