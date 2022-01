Tsitsipas precisa de maratona para vencer Fritz na Austrália

Stefanos Tsitispas, número três do mundo, teve de recorrer a todas as forças para continuar em prova no Open da Austrália. O tenista grego venceu o norte-americano Taylor Fritz (22) em cinco sets e esteve a perder por 2-1.

O jogo durou quase 3h30m e acabou por pender para Tsitispas, com os parciais de 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 e 6-4.

Nos quartos de final, Tsitsipas vai defrontar Jannik Sinner, número 10 do "ranking". O italiano afastou o australiano Alex de Minaur nos oitavos de final, em três sets, com os parciais de 7-6, 6-3 e 6-4.

O quadro dos quartos de final do Open da Austrália fica fechado com os seguintes jogos:

Tsitsipas-Sinner

Medvedev-Felix Auger-Aliassime

Nadal-Shapovalov

Berrettini-Monfils