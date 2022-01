Medvedev nos quartos de final do Open da Austrália

Daniil Medvedev venceu o norte-americano Maxime Cressy nos oitavos de final do Open da Austrália e conquistou lugar na próxima ronda do torneio.

O trabalho do russo, número dois do mundo, teve trabalho duro para eliminar o 70 do "ranking". Medvedev esteve 3h30m em "court" para vencer em quatro sets, por 6-2, 7-6, 6-7 e 7-5.

O principal favorito à vitória no primeiro Grand Slam de 2022 terá agora pela frente o italiano Jannik Sinner, que eliminou João Sousa na 1.ª ronda.

O número 10 do mundo bateu o australiano Alex de Minaur (42) em três sets, por 7-6, 6-3 e 6-4.