Covid-19 obriga Benfica a falta de comparência na Liga dos Campeões de voleibol

A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) decretou esta segunda-feira a falta de comparência do Benfica e respetiva derrota por 3-0 na visita marcada para quarta-feira aos alemães do Berlim Recycling Volleys devido a surto de Covid-19.

"No domingo, o Benfica informou a CEV e o Berlin Recycling Volleys de que houve vários resultados positivos [ao coronavirus SARS-CoV-2] na sua equipa. Os portugueses não têm plantel disponível suficiente para jogar e, por isso, não farão a deslocação à Alemanha. Infelizmente, o Benfica não pôde dar uma data de compensação até ao prazo para o final da fase de grupos [18 de fevereiro]. Por esta razão, o jogo ficará 3-0 (25-0, 25-0, 25-0) para os líderes da Bundesliga", lê-se em comunicado dos alemães.

O Benfica, que já confirmou a informação no site oficial, soma assim a terceira derrota no Grupo D, no qual os sérvios do Novi Sad também ainda não tiveram sucesso em duas partidas disputadas, enquanto os russos do Zenit São Petersburgo ocupam o segundo posto, com seis pontos em duas partidas, a três do líder, a equipa alemã, agora com três vitórias.

No domingo, já o jogo entre o Benfica e o Leixões, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, fora adiado devido aos diversos testes positivos nas duas equipas portuguesas.