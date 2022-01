Bernal choca com autocarro e tem de ser operado

O ciclista Egan Bernal vai ser operado nas próximas horas depois de ter chocado contra um autocarro durante um treino.

A Clínica Universidade La Sabala, nos arredores de Bogotá, onde o colombiano foi internado, divulgou as primeiras informações.

"De acordo com os exames, deve ser intervencionado nas próximas horas porque apresenta um politraumatismo: cervical e torácico, um trauma no toráx, um trauma músculo-esquelético e um trauma nos membros inferiores. De momento apresenta estabilidade hemodinâmica", lê-se no comunicado.

Ainda não se sabe o tempo de paragem, mas é certo que o chefe de fila da Ineos tem, pelo menos, o princípio de temporada comprometido.