Surpresa na Austrália, com Zverev eliminado por Shapovalov

Grande surpresa no quadro masculino do Open da Austrália, com Alexander Zverev, número três do mundo, a cair nos oitavos de final, frente a Denis Shapovalov.

O canadiano, número 14 do "ranking", eliminou o alemão em três sets, com os parciais de 6-3, 7-6 e 6-3. Foi a terceira vitória, em sete encontros, de Shapovalov sobre Zverev.

Nos quartos de final, o canadiano vai defrontar Rafa Nadal. O espanhol, de 35 anos, quinto da hierarquia mundial, derrotou o francês Adrian Mannarino (69) em três sets, por 7-6, 6-2 e 6-2.