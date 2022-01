Novak Djokovic quer jogar Open da Austrália em 2023

Novak Djokovic pretende disputar o Open da Austrália em 2023, assegurou o diretor do torneio, este domingo. Craig Tiley acredita que tal acabará por ser possível, porque considera que o processo que culminou na deportação do tenista sérvio do país resultou de "má comunicação".

“É essa a sua intenção. Afinal, ele é o número um mundial e adora o Open da Austrália”, respondeu Craig Tiley, ao ser questionado pelo canal público australiano ABC sobre se Djokovic pretendia regressar a Melbourne Park no próximo ano.

Para o também presidente da Federação Australiana de Ténis (TA), a deportação do líder do "ranking" ATP do país resultou da “constante alteração de condições” e da “má comunicação” com o governo federal de Victoria.

“Mesmo durante a semana passada [já depois da expulsão de Djokovic], as coisas mudaram no que diz respeito às medidas de combate à pandemia [de Covid-19]”, notou.