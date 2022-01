Barty continua a sonhar com primeiro título na Austrália

Ashleigh Barty está nos quartos de final do Open da Austrália, depois de bater a norte-americana Amanda Anisimova (60), nos "oitavos", em dois sets, por 6-4 e 6-3.

A número um do mundo esteve 75 minutos em "court" para seguir em frente, rumo ao objetivo de vencer o "seu" torneio, pela primeira vez. No topo do "ranking" desde junho de 2019, Barty nunca chegou, sequer, à final do Open da Austrália, um dos dois Grand Slam que não tem no currículo, para lá do Open dos Estados Unidos.