Osaka cai do Open da Austrália. Barty nos "oitavos" à caça da coroa

Não haverá bis no Open da Austrália. Naomi Osaka, vigente campeã, foi eliminada esta sexta-feira e deixou o trono de Melbourne sem dona.

A tenista japonesa, atual número 14 do "ranking" WTA, perdeu diante da norte-americana Amanda Anisimova, número 60, em três "sets", pelos parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (10-5). Encontro que durou 2h15m.

Via aberta para a autraliana Ashleigh Barty, que, ao contrário de Osaka, conseguiu apurar-se para os oitavos de final do Major australiano.

A número um do mundo, que nunca passou das meias-finais no piso rápido de Melbourne, despachou a italiana Camila Giorgi, 33.ª WTA, em somente uma hora e um minuto, em dois "sets", por 6-2 e 6-3.

Será, precisamente, com Anisimova que Barty disputará um lugar nos quartos de final do primeiro torneio do Grand Slam da época de ténis.

Zverev soma e segue

No quadro masculino, o destaque vai para Alexander Zverev, que avançou para os "oitavos" com uma vitória sobre o romeno Radu Albot.

O tenista alemão, número 3 do mundo, derrotou o 124.º classificado do "ranking" ATP em três "sets", pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

Nos "oitavos", o grau de dificuldade aumenta. Zverev terá pela frente o canadiano Denis Shapovalov, número 14 da hierarquia mundial.