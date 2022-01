Nadal bate Khachanov e chega os "oitavos" do Open da Austrália

Rafael Nadal selou o apuramento para os oitavos de final do Open da Austrália, esta sexta-feira, ao derrotar o russo Karen Khachanov.

No duelo mais apelativo da terceira ronda, o tenista espanhol, co-recordista de títulos do Grand Slam (20, empatado com o lesionado Federer e o deportado Djokovic), derrotou Khachanov, número 30 do "ranking" ATP, em quatro "sets", por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1, em 2h50m.

Apesar da derrota, Khachanov foi o primeiro a ganhar um "set" a Nadal em Melbourne. O espanhol, que só conquistou o primeiro Major do ano por uma vez, em 2009, tem-se mostrado em grande forma.

O antigo número um do mundo, atual número cinco, vai agora defrontar o vencedor do duelo entre o russo Aslan Karatsev, 15.º colocado da hierarquia mundial, e o francês Adrian Mannarino, 69.º.