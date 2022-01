Frederico Silva nas meias-finais de Challenger em Itália

Frederico Ferreira Silva está nas meias-finais do Challenger de Forlì, em Itália. O tenista português travou uma batalha dura, nos quartos de final, diante do principal favorito à vitória no torneio, o canadiano Vasek Pospisil, atualmente na posição 138 do "ranking", mas já foi o 25.º do mundo.

Frederico Silva, número 239, venceu em três sets, por 7-6, 6-7 e 7-5.

Nas meias-finais, o tenista português vai defrontar Pavel Kotov (231). O russo bateu o checo Lukas Rosol, nos quartos de final.