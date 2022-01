Muguruza cai à segunda no Open da Austrália

Garbiñe Muguruza despede-se do Open da Austrália à 2.ª ronda. A tenista espanhola, número três do mundo, foi derrotada pela francesa Alizé Cornet (61), por duplo 6-3.

Finalista do torneio em 2020, Muguruza caiu ao segundo obstáculo gaulês, depois de na 1.ª ronda ter eliminado Clara Burel (77). Cornet, que tem seis títulos no circuito WTA, mas nunca esteve numa final de um Grand Slam, segue para a 3.ª ronda, onde terá pela frente a eslovena Tamara Zidansek, número 29 do mundo.

A número três do "ranking" caiu, já a número dois, Aryna Sabalenka, segue em frente. A tenista bielorrussa, no entanto, teve prova difícil diante da chinesa Xinyu Wang.

Wang venceu o primeiro set, por 6-1, mas Sabalenka, ao fim de quase duas horas, conseguiu dar a volta ao resultado e acabou por vencer os dois sets seguintes, por 6-4 e 6-2.

Das cabeças-de-série em competição esta terça-feira, além de Muguruza, só Kontaveit foi eliminada. A estónia, número sete do mundo, foi eliminada pela dinamarquesa Clara Tauson (39).