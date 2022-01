Medvedev vence batalha com Kyrgios no Open da Austrália

Daniil Medvedev esteve três em court, em Melbourne, para eliminar Nick Kyrgios, na 2.ª ronda do Open da Austrália. O número dois do mundo, principal favorito à vitória, na ausência de Djokovic, travou uma batalha com o australiano, mais motivado ainda por jogar em casa.

Medvedev venceu os dois primeiros sets, por 7-6 e 6-4, mas Kyrgios, atualmente na posição 115 do "ranking", venceu o terceiro (6-4). O russo respondeu no quarto parcial, para fechar o encontro, com vitória, por 6-2.