Open da Austrália. Osaka, Barty e Nadal na terceira ronda

Ashleigh Barty, número um do ténis mundial, Naomi Osaka, campeã em título, e Rafael Nadal, co-recordista de títulos do Grand Slam, garantiram, esta quarta-feira, presença na terceira ronda do Open da Austrália.

Barty atropelou a italiana Lucia Bronzetti, número 142 do "ranking" WTA, com duplo 6-1. A australiana venceu o encontro em 52 minutos.

Osaka também sentiu poucas dificuldades diante da norte-americana Madison Brengle, 54.ª WTA. A japonesa venceu por 6-0 e 6-4, em 1h05m.

Nadal superou o "qualifier" alemão Yannick Hanfmann, 126.º do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-4, em 2h42m.

Barty procura a primeira vitória em Melbourne, onde nunca passou das meias-finais. Osaka tenta revalidar o título que conquistou em 2021.

Nadal almeja superar o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer, que não estão em prova, como o tenista masculino com mais Majors da história. Neste momento, os três estão empatados com 20.