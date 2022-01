Basquetebol. Sporting derrota Benfica na Luz

O Sporting venceu o Benfica, na Luz, por 74-62, em jogo da terceira jornada da segunda fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

Ao intervalo, os leões já ganhavam por 35-30.

Numa partida com pontuação baixa, Tanner Omlid, Joshua Patton e Travante Williams, todos com 12 pontos, destacaram-se no Sporting.

Nos encarnados, Aaron Broussard (10 pontos, 4 assistências) foi o melhor.

Esta foi a nona vitória consecutiva da equipa de Alvalade sobre o eterno rival.

O Sporting lidera o grupo, após três jornadas. O Benfica é último.

BASQUETEBOL

FIBA Europe Cup



3ª Jornada Benfica 64-72 Sporting 5FEV Trefl Sopot (Polónia) - CSM Oradea (Roménia)