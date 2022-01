Portugal traça metas para o Euro. Passar a fase de grupos e depois "pensar jogo a jogo"

Pedro Dias, o chefe da comitiva portuguesa no Campeonato da Europa de futsal, admite a vontade de fazer valer os recentes títulos europeu e mundial, mas adverte para as dificuldades de uma competição que, pela primeira vez, conta com a presença de 16 equipas na fase final.

Em entrevista a Bola Branca, na véspera do arranque da prova, Pedro Dias assume que Portugal "tem responsabilidades", pelos dois títulos consecutivos na vitrine. No entanto, vai enfrentar "um desafio diferente", numa competição "altamente desafiante" a vários níveis.

O objetivo mínimo é a qualificação para os quartos de final. "Depois, será pensar jogo a jogo", explica Pedro Dias, que realça, também, que "apesar das dificuldades do grupo" Portugal quer "passar em primeiro lugar".

"Este é o primeiro Europeu com 16 seleções, o que aumenta o número de jogos, a duração do torneio. As seleções estão cada vez mais competitivas, os jogos estão cada vez mais equilibrados e isso é muito positivo para a modalidade. Vamos ter muito equilíbrio, principalmente no nosso grupo, que é um dos mais competitivos", assinala.

A importância de entrar a vencer

O primeiro adversário de Portugal é a Sérvia, já na quarta-feira. Pedro Dias não esconde a importância de entrar com o pé direito no Europeu.

"Nestas competições curtas, é muito importante começar bem e ganhar o primeiro jogo e é isso que iremos tentar fazer. Ou seja, sermos Portugal, como diz o nosso seleccionador, sermos competentes, entrarmos com três pontos", frisa o chefe da comitiva nacional nos Países Baixos.

A um dia do arranque do Europeu, "sente-se o nervosismo habitual". Algo natural, assinala Pedro Dias, nesta entrevista à Renascença.



"É sinal de que estamos a sentir que os jogos estão quase a chegar. Aceitamos que temos uma equipa competente e queremos ser competentes para continuar a manter um nível elevado de resultados desportivos", destaca, já na ponta final da contagem decrescente.



Contratempos não desanimam

O chefe da comitiva portuguesa lamenta "alguns contratempos" com que a seleção se tem deparado, apesar de admitir que "faz parte":

"As expetactivas são boas. Temos uma seleção competente, temos responsabilidades. (...) Temos tido problemas com lesões e a Covid, mas a seleção está confiante, fizemos dois bons jogos de preparação."

O Europeu de futsal está marcado para os Países Baixos entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro. Portugal, inserido no grupo A, com Sérvia, Países Baixos e Ucrânia, estreia-se com os sérvios, na quarta-feira, às 16h30.