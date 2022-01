João Sousa eliminado na primeira ronda do Open da Austrália

João Sousa foi eliminado na primeira ronda do Open da Austrália, durante a madrugada desta terça-feira.

O melhor tenista português de sempre, 140.° colocado do "ranking" ATP, perdeu diante do italiano Jannik Sinner, número dez do mundo, em três "sets", por 6-4, 7-5 e 6-1.

Termina a participação portuguesa no primeiro Grand Slam de ténis da temporada. João Sousa, que entrara no quadro principal como "lucky loser", tinha como melhores participações em Melbourne duas presenças na terceira ronda, em 2015 e 2019.

Sinner vai defrontar, na segunda ronda, o norte-americano Steve Johnson, número 104 da hierarquia mundial.