Competir em Espanha? Djokovic tem de cumprir normas sanitárias espanholas

Já o chanceler alemão afirmou que cabe a cada país estabelecer as suas próprias regras e que estas devem ser cumpridas e aproveitou a ocasião para apelar à vacinação.

Pedro Sánchez acrescentou, depois, que qualquer atleta que aspire a competir em Espanha terá de “cumprir as normas sanitárias espanholas”.

Pedro Sánchez falava em conferência de imprensa, após uma reunião que teve em Madrid, com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e, referindo-se à expulsão de Djokovic da Austrália, defendeu que “se essas são as normas que o Governo australiano aprovou, elas têm de ser cumpridas”.

Novak Djokovic, expulso da Austrália após uma batalha legal sobre a vacinação, desembarcou esta segunda-feira no Dubai, dirigindo-se depois para a Sérvia.

O número um do ténis mundial chegou a Melbourne a 5 de janeiro, com uma isenção médica que lhe permitiria jogar no Open da Austrália sem estar vacinado contra a Covid-19, mas o visto foi inicialmente cancelado pelas autoridades alfandegárias.

O sérvio, vencedor por nove vezes do Major australiano (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), ficou detido até uma decisão judicial na segunda-feira ordenar a sua libertação, mas o Governo australiano voltou a cancelar o visto.

Djokovic, que pretendia atingir o recorde de 21 títulos em torneios de Grand Slam, caso ganhasse o Open da Austrália, admitiu também durante esta semana ter prestado falsas declarações à entrada da Austrália.

Três juízes do Tribunal Federal confirmaram no fim de semana uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, que não está vacinado contra a Covid-19, por motivos de interesse público.