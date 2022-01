Nadal e Osaka seguem em frente no Open da Austrália

Rafael Nadal e Naomi Osaka apuraram-se para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam de ténis do ano.

O espanhol, atual número cinco do mundo, e que não vence em Melbourne há 13 anos, bateu o norte-americano Marcos Giron, 66.º do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2.

A japonesa, número 14 da hierarquia mundial e que defende o título conquistado no ano passado na Austrália, deixou para trás a colombiana Camila Osorio, 523.ª WTA, em dois "sets", com duplo 6-3.

Na segunda ronda, os dois antigos líderes do ténis mundial voltarão a ter adversários acessíveis pela frente. Nadal defrontará o alemão Yannick Hanfmann, número 126 do "ranking" masculino, e Osaka medirá forças com a norte-americana Madison Brengle, 378.ª da tabela feminina.