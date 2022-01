Kings perdem para os Rockets com Neemias Queta no banco

Os Sacramento Kings foram derrotados, em casa, pelos Rockets, por 112-118, na madrugada desta segunda-feira.

Sem o português Neemias Queta, que não saiu do banco, os Kings permitiram a reviravolta no quarto período. De nada valeram os 27 pontos de Buddy Hield, que nem sequer figurou no cinco inicial.

Do lado dos Rockets, o destaque vai para os 23 pontos de Kevin Porter Jr. e ao duplo-duplo de 23 pontos e 14 ressaltos de Christian Wood.

Sacramento permanece, assim, às portas da zona de apuramento indireto para os "play-offs" da Conferência Oeste, na 11.ª posição. Apesar do triunfo, Houston continua no último lugar.