Voleibol. Benfica derrotado nos Açores

O Benfica perde com o Fonte Bastardo, sofre a primeira derrota no campeonato e cai da liderança no voleibol.

VOLEIBOL

2.ª Fase - Série A

5ª Jornada

Fonte Bastardo 3-0 Benfica 25-23, 25-23, 25-18

Classificação

1- Fonte Bastardo (15-3) 14 pontos

2- Benfica (12-6) 11

3- Leixões (9-8) 8

4- Sporting (8-9) 7

5- Sporting Espinho (7-9) 5

6- Académica Espinho (9-11) 7

7- Esmoriz (6-9) 4

8- Castêlo Maia (4-15) 1





5ª Jornada



Castêlo Maia 2-3 Académica Espinho 26-24, 20-25, 25-22, 19-25, 10-15

Sporting 0-3 Leixões 21-25, 25-27, 19-25

Sporting Espinho - Esmoriz adiado