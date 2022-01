Portugal perde na estreia do Europeu de andebol

A seleção nacional de andebol perdeu na estreia no Europeu de andebol frente à Islândia, por 28-24.

A equipa de Paulo Jorge Duarte foi a perder por quatro para o intervalo, 14-10, e não conseguiu recuperar dessa desvantagem no segundo tempo. A Islândia conseguiu manter a vantagem, até prolongar para seis de diferença, e a seleção nacional não conseguiu evitar a derrota.

Portugal está no último lugar do grupo B, com os mesmos zero pontos que a Hungria, próximo adversário, no domingo.

Islândia e Países Baixos lideram o grupo, com os mesmos dois pontos. A seleção nacional está obrigada a vencer a Hungria, anfitriã da prova.