João Sousa entra no quadro principal do Open da Austrália como "lucky loser"

João Sousa ganhou acesso ao quadro principal do Open da Austrália como "lucky loser". Será o único português em prova.

O tenista vimaranense, número 140 do "ranking" ATP, tinha perdido no jogo final do "qualifying", frente ao moldavo Radu Albot, número 123 da hierarquia mundial, por duplo 6-4. No entanto, ganhou o sorteio dos quatro "lucky losers" ("perdedores sortudos") mais cotados.

João Sousa terá como adversário na primeira ronda do primeiro torneio do Grand Slam do ano o italiano Jannik Sinner, número 11 do mundo.

Em 2020, João Sousa falhou o Open da Austrália por ter testado positivo à Covid-19 a dias da viagem. Regressa, agora, ao quadro principal de Melbourne. Será a nona participação da carreira no Major australiano, em que tem como melhores resultados as presenças na terceira ronda em 2015 e 2019, tendo perdido com Andy Muray em ambas as ocasiões.

O Open da Austrália arranca na próxima segunda-feira, em Melbourne.