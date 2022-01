Kings de Neemias Queta derrotam Lakers de LeBron James

Neemias Queta jogou 48 segundos da vitória dos Sacramento Kings na receção aos Los Angeles Lakers, de LeBron James, por 125-116.

Na partida da madrugada desta quinta-feira, o poste português só teve mesmo tempo para tentar um lançamento, que falhou, mas pode guardar a recordação de ter jogado pela primeira vez contra o rei da NBA.

Nos Kings, destacaram-se De'Aron Fox (29 pontos), Harrison Barnes (23 pontos) e Tyrese Halburton (duplo-duplo de 14 pontos e 10 assistências).

Do lado de Los Angeles, só três jogadores chegaram à dezena de pontos. Um deles foi o próprio LeBron, melhor marcador do encontro, com 34.

Com este triunfo, Sacramento sobe ao 11.º lugar da Conferência Oeste, às portas da zona de apuramento indireto para os "play-offs". Os Lakers encontram-se na nona posição, a meio da região do "play-in".