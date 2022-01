Pichardo e Fonseca pedem maior apoio para as modalidades

O judoca Jorge Fonseca e o atleta do triplo-salto Pedro Pichardo reconheceram, esta terça-feira, a honra pela condecoração feita pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas pedem maior apoio para as modalidades.

“É uma honra e estou muito feliz por ter recebido este prémio e espero repetir daqui a uns anos. Significa muito, é o valor do meu trabalho, o reconhecimento do Presidente da República pelo país”, confessou Fonseca, medalha de bronze na categoria de -100kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Após receber a distinção de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique no Palácio de Belém, o judoca português deixou, contudo, algumas críticas à importância que se dá ao futebol em Portugal, pedindo maior atenção e visibilidade para as modalidades.

“Acho que Portugal para ter mais Jorges Fonsecas precisa de investir na modalidade, só investem e falam de futebol. Fiquei um bocado triste ao ver televisão no final do ano [2021] e só falavam de futebol. Os atletas olímpicos não foram reconhecidos pela televisão portuguesa. Acho que deviam dar mais valor às modalidades, que têm muito para crescer em Portugal, e só falamos em futebol. É um bocado triste”, lamentou.