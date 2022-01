João Sousa e Gastão Elias a uma vitória do quadro principal do Open da Austrália

Gastão Elias, que já esteve no "top-100" e agora ocupa a 216.ª posição do "ranking", derrotou o peruano Juan Pablo Varillas, número 128 do mundo, por 7-6(7), 4-6 e 6-4, ao cabo de mais de três horas.

O melhor tenista português de sempre, atual 140.º classificado do "ranking" ATP, operou a reviravolta sobre o australiano Marc Polmans, número 195 da hierarquia mundial, em quase duas horas e com direito a "pneu". João Sousa venceu por 3-6, 6-0 e 6-4.

Os portugueses João Sousa e Gastão Elias colocaram-se, esta quarta-feira, a uma vitória, cada, do quadro principal do Open da Austrália.

Para regressar ao quadro principal do primeiro torneio do Grand Slam do ano, Sousa terá de ultrapassar, na sexta-feira, o vencedor do duelo entre o moldavo Radu Albot (123.º ATP) e o japonês Yosuke Watanuki (263.º).

Já Elias, que procura, aos 31 anos, a primeira presença da carreira no quadro principal do Open da Austrália, terá de bater o cazaque Timofey Skatov, 255.º ATP, na quinta-feira.

Pelo caminho, ficaram Frederico Silva e João Domingues.